BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93
HABER /  SPOR
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Sivasspor geriden gelip Altay'ı devirdi! Sivasspor 2-1 Altay

Sivasspor geriden gelip Altay'ı devirdi! Sivasspor 2-1 Altay

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Milli ara öncesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düşme hattında bulunan Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken öne geçen ilk takım Altay oldu. Siyah-Beyazlılar, 54'te Martin Rodriguez ile öne geçti.

Ev sahibi takım 79'da Kayode ile skora dengeyi getirirken, 90+1'de Ali Şaşal'ın pasında Yatabare topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor puanını 40 yaptı. Altay ise 29 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Telegram'a yasak geldi! Google ve Apple çağrı yapıldı: 24 saat içinde...
Telegram'a yasak geldi! Google ve Apple çağrı yapıldı: 24 saat içinde...
Koronavirüste felaketi yaşıyorlar! Hastalar, ölülerle aynı odada tedavi görüyor
Koronavirüste felaketi yaşıyorlar! Hastalar, ölülerle aynı odada tedavi görüyor
Din Kültürü dersi öğretmeninden Atatürk ve laiklere çok ağır küfürlü paylaşım!
Din Kültürü dersi öğretmeninden Atatürk ve laiklere çok ağır küfürlü paylaşım!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de aday olabilecek mi? AK Parti'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de aday olabilecek mi? AK Parti'den açıklama
AK Parti'den Muğla'daki uzman çavuş ve doktor olayı için açıklama
AK Parti'den Muğla'daki uzman çavuş ve doktor olayı için açıklama
'Böbreğimi satmak istiyorum’ diyenlerin sayısı yüzde 400 arttı! En çok bu 3 il satmak istiyor
'Böbreğimi satmak istiyorum’ diyenlerin sayısı yüzde 400 arttı! En çok bu 3 il satmak istiyor
Bakan Nureddin Nebati 'Allah da razı' dedi ekledi: Bürokratik engellerin çıkaranların önünde duracağız
Bakan Nureddin Nebati 'Allah da razı' dedi ekledi: Bürokratik engellerin çıkaranların önünde duracağız
Antalya'da arkadaşını yolcu etmeye çıktı kayıplara karıştı! 11 yıldır haber yok: Acı detay çıktı meğer 1999'da....
Antalya'da arkadaşını yolcu etmeye çıktı kayıplara karıştı! 11 yıldır haber yok: Acı detay çıktı meğer 1999'da....
Mossad Başkanı rezil oldu verileri yayınlandı
Mossad Başkanı rezil oldu verileri yayınlandı
Devlet Bahçeli talimatıyla başladı MHP'de yeni uygulama
Devlet Bahçeli talimatıyla başladı MHP'de yeni uygulama