Sivasspor geriden gelip Altay'ı devirdi! Sivasspor 2-1 Altay

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.

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Milli ara öncesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düşme hattında bulunan Altay'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken öne geçen ilk takım Altay oldu. Siyah-Beyazlılar, 54'te Martin Rodriguez ile öne geçti.

Ev sahibi takım 79'da Kayode ile skora dengeyi getirirken, 90+1'de Ali Şaşal'ın pasında Yatabare topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor puanını 40 yaptı. Altay ise 29 puanda kaldı.