Sivasspor-Galatasaray Süper Lig maçı (canlı yayın)

Süper Lig'de lider Galatasaray, en yakın takipçisi ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilerek puan kaybettiği haftada Sivasspor'a konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, 18 puanla 10. sırada yer alan Sivasspor'a konuk oluyor. Net Global Sivasspor - Galatasaray maçı bugün saat 16.00'da başlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki kritik karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün üstleniyor. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmanın önemli pozisyonlarını aktarıyoruz...

Sivasspor-Galatasaray: (1-0)

24- GOOOL! Sivasspor Garry Rodrigues'in golüyle maçta öne geçti.

15- Kırmızı kart! Galatasaray'da topa elle müdahale eden Metehan Baltacı hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sonrasında VAR devreye girdi. Pozisyonu izlemeye giden hakem Turgut Doman, pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendirerek sarı kartı iptal edip Metehan'a direk kırmızı kart gösterdi. Sivasspor rakip kaleye çok yakın noktadan serbest vuruş kullandı. Muslera gole izin vermedi.

9- Mertens'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi çalımladı ancak topu boş ağlara gönderemedi.

4- Mertens'in pasında hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinden vuruşu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Sallai'nin şutu üstten auta gitti.

1-Karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. Maçta ilk sarı kart Sivasspor'dan Noah Sonko Sundberg'e çıktı. Sonko, Osimhen'e yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.



İki takımın 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Berkan, Davinson, Metehan, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen.

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj.