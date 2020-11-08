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Sivasspor Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanında... Aslan; Fenerbahçe ve Beşiktaşın kaybettiği haftada kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Sivasspor ise kendi sahasında galibiyet arıyor. Peki; Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 13 puan topladı. Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.

Sivasspor - Galatasaray

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 19.00
Yayın: beIN SPORTS 1

Sivasspor: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare

Galatasaray: Okan Koçuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Ryan Babel

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