Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Aslan, ligde de çıkışa geçmek için rakibini yenmek istiyor. Sivasspor ise sahasında galibiyet arıyor. Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Galatasaray, ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Sivasspor ise 19 puana sahip.
Sivasspor - Galatasaray
Sivasspor: Ali, Caner, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Atakan, Henrique, Gradel, Yatabare
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Kerem, Halil, Diagne