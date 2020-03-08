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Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 25. haftasının en önemli maçında Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılan Aslan, şampiyonluk yolundaki rakibini mağlup etmek istiyor. Sivasspor ise sahasında rakibi karşısında galibiyet arıyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile Galatasaray kozlarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda paylaşıyor. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve 48'er puana sahip iki takımın müthiş kapışması beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de daha önce 27 kez karşı karşıya gelen iki takım mücadelesinde üstünlük Galatasaray'da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 18'nde sahadan galibiyetle ayrılırken; Sivasspor, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 60 kez fileleri havalandırırken; kırmızı-beyazlılar 18 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor - Galatasaray

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakem: Mete Kalkavan
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Hakan, Emre, Mert Hakan, Andrade, Yatabare
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao
​Teknik Direktör: Fatih Terim

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