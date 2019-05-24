Sivasspor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta?
Süper Lig'de şampiyonluğu geçen hafta Başakşehir maçında garantileyen Galatasaray sezonun son sınavında Sivasspor ile prestij maçına çıkacak. Sivasspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti. Fatih Terim'in öğrencileri sezonun son sınavında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırmak istiyor.
Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.
Terim ve Davala görev alamayacak
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.