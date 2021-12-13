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Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Aslan, ligde de çıkışa geçmek için rakibini yenmek istiyor. Sivasspor ise sahasında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayan müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Sivasspor: 0 - 0 :Galatasaray
(İlk yarı oynanıyor)

Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Atakan, Henrique, Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Galatasaray, ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Sivasspor ise 19 puana sahip.

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