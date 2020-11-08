Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanında... Aslan; Fenerbahçe ve Beşiktaşın kaybettiği haftada kazanarak avantaj sağlamak istiyor. Sivasspor ise kendi sahasında galibiyet arıyor. Peki; Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayan maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 13 puan topladı. Sivasspor ise oynadığı 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 8 puan elde etti.

Sivasspor: 0 - 2 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

50' Galatasaray'da Emre'nin sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasının sağından gelişine vuran Belhanda'nın şutu yandan auta gitti.

48' GOOOLL!!! Galatasaray, Arda Turan'ın golü ile maçta farkı ikiye çıkardı! Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Arda Turan topu düzelterek ceza alanına girdi ve yaptığı düzgün vuruşla kalesini terk eden Mamadou Samassa'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

45' Sivasspor penaltı kaçırdı! Sivasspor'da Kayode ceza sahasında Marcao ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Marcao'nun penaltı yaptığına karar verdi. Sivasspor'da topun başına Fajr geçti. Fajr topu üst direğe nişanladı.

41' Sivasspor'da Fajr'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Okan'da kaldı.

35' Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Samassa güçlükle kornere çelebildi.

25' Babel'in pasıyla altıpasta topla buluşan Emre'nin vuruşu yandan dışarı gitti.

19' GOOOLL!!! Galatasaray, Younes Belhanda'nın golü ile maçta öne geçti! Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Younes Belhanda penaltı noktası gerisinden sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mamadou Samassa'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

14' Galatasaray'da Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Arda kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Sivasspor: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare

Galatasaray: Okan Koçuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Ryan Babel