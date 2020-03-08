Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 25. haftasının en önemli maçında Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılan Aslan, şampiyonluk yolundaki rakibini mağlup etmek istiyor. Sivasspor ise sahasında rakibi karşısında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile Galatasaray kozlarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda paylaşıyor. Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor ve 48'er puana sahip iki takımın müthiş kapışması beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'de daha önce 27 kez karşı karşıya gelen iki takım mücadelesinde üstünlük Galatasaray'da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçların 18'nde sahadan galibiyetle ayrılırken; Sivasspor, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 5 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 60 kez fileleri havalandırırken; kırmızı-beyazlılar 18 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor: 2 - 2 :Galatasaray (İkinci yarı oynanıyor)

59' GOOOLL!!! Sivasspor, Emre Kılınç'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Mete Kalkavan, Jean Michael Seri'nin Fernando Andrade'ye yaptığı müdahalenin kontrolü için VAR'a başvuruyor. Yapılan VAR kontrolü sonrasında Sivasspor, penaltı kazanıyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Kılınç'ın yaptığı vuruşta Fernando Muslera, köşeden topu çeliyor. Dönen topa tekrar hareketlenen Emre Kılınç'ın gelişine yaptığı vuruşta bu kez meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

37' GOOOLL!!! Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golü ile maçta öne geçiyor! Ryan Donk'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Radamel Falcao, arka direkten kafayla topu içeri gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Sofiane Feghouli, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

14' GOOOLL!!! Galatasaray, Radamel Falcao'nun golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sofiane Feghouli, arka direkten topu kale ağzına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Radamel Falcao, altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

7' GOOOLL!!! Sivasspor, Hakan Arslan'ın golü ile maçta öne geçiyor! Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmasına yardıma gelen Radamel Falcao'dan seken top sol kanatta Fatih Aksoy'un önünde kalıyor. Fatih Aksoy'un bekletmeden içeri gönderdiği pasına hareketlenen Hakan Arslan, yakın mesafeden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Hakan, Emre, Mert Hakan, Andrade, Yatabare

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao

​Teknik Direktör: Fatih Terim