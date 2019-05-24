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Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Sivasspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluğu geçen hafta Başakşehir maçında garantileyen Galatasaray sezonun son sınavında Sivasspor ile prestij maçına çıkıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı kırmızılı ekip, turuncu lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti. Fatih Terim'in öğrencileri sezonun son sınavında Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırmak istiyor.

DG SİVASSPOR: 0 - 0 :GALATASARAY

STAT: 4 Eylül
HAKEM: Zorbay Küçük

DG SİVASSPOR: Ali Şaşal, Douglas, Mattias, David Braz, Ziya, Rybalka, Hakan, Diabete, Özer, Erdoğan, Muhammet Demir
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Marcao, Semih, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, N'Diaye, Yunus Akgün, Muğdat, Sinan Gümüş
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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