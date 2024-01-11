Sivasspor - Galatasaray / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Sahasında galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefleyen EMS Yapı Sivasspor ile zirve yarışında hata yapmak istemeyen Galatasaray BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Sivasspor 0 - 1 Galatasaray
62'Orta alanda topu alan Halil Dervişoğlu kaleyi yokladı. Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol ediyor.
59'Ziya sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
57'İkinci yarıya daha etkili başlayan Sivasspor sık sık rakip kaleye gitmeye çalışıyor.
51'Ziya sol kanattan içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.
46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
Maçta ilk yarı sona erdi.
45'GOL! Galatasaray, Kerem Demirbay'la maçta üstünlüğü yakaladı. Sol kanatta Zaha'nın pasında Mertens topun üstünden atladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Demirbay düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.
42'Savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen Barrow, Nelsson'u karşısına aldıktan sonra pasını yanında hücuma destek veren Koita'ya aktardı. Ceza yayında topu alan Koita, sert bir şut çekti ama çerçeveyi bulamadı.
39'Sivasspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Barrow, kale sahasına ortaladı. Kvet'in yakın mesafede topun gelişine yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.
30'Galatasaray savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topu sol kanatta kontrol eden Kvet, ceza sahasına ortaladı. Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
10'Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'dan sekti. Seken topu takip eden Nelsson'un kafa vuruşunda kale önünde savunma topu çıkardı. Oluşan karambolde önce Kerem Aktürkoğlu sonra Nelsson'un şutunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.
7'Galatasaray'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal çıkış topu kontrol etti.
1'Maç başladı!
İlk 11'ler
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Alaadin, Uğur, Hakan, Charisis, Kvet, Barrow, Koita.
Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.