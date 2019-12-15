Sivasspor Fenerbahçe maçında gol sesi - CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor-Fenerbahçe maçı başladı. Liderlik için kritik olan maçın önemli dakikalarını haber sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 15. haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı. Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Sivasspor: 1 - 0 :Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

32' GOOOLL!!! Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin golü ile maçta öne geçiyor! Hızlı gelişen atakta sol kanat taç çizgisi yakınında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Fernando Andrade, ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi