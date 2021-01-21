Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Son 5 maçtan 15 puan çıkaran ve lider Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada yer alan Kanarya, zorlu deplasmandan da galip gelerek sonraki hafta evinde karşılaşacağı Kayserispor mücadelesine kayıpsız girmek istiyor. 4 maçtır kaybetmeyen Yiğido ise güçlü rakibi karşısında serisini sürdürmenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Kanarya, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

Sivasspor: 1 - 1 :Fenerbahçe (İkinci yarı oynanıyor)

88' Mustapha Yatabare'nin sağ kanattan ortasında top yan kale direğine çarparak auta gidiyor.

83' Filip Novak'ın sol kanattan ortasında Mbwana Samatta arka direkte vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

81' Sivasspor, gole çok yaklaşıyor. Robin Yalçın, Mustapha Yatabare ile girdiği verkaç sonrasında ceza yayı gerisinden şutunu çekiyor. Kaleci Altay Bayındır'dan dönün topu takip eden Max Gradel altıpasın solundan vuruşunu yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

76' Topla birlikte savunmadan ileri çıkan Mauricio Lemos uzak mesafeden kaleye şutunu çekiyor ancak kaleci Mamadou Samassa üzerine gelen topu kontrol etmeyi başarıyor.

72' Claudemir'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta Sadık Çiftpınar'ın kafasından seken top kaleci Altay Bayındır'da kalıyor.

68' Mert Hakan Yandaş sol çaprazdan şansını deniyor ancak top üstten auta gidiyor.

48' Ceza alanı içinde Max Gradel'in yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gidiyor.

45+1 'GOOOLL!! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle maçta eşitliği sağlıyor! Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı içinden yaptığı vuruşta Aaron Appindangoye topu eliyle kesiyor ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Enner Valencia geçiyor. Enner Valencia, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderiyor.

39' Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Mame Thiam'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mbwana Samatta kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Mbwana Samatta sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak Mamadou Samassa gole izin vermiyor.

31' Fayçal Fajr'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top yandan auta çıkıyor.

18' GOOOLL!! Sivasspor, Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçiyor! Fayçal Fajr'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor. Max Gradel bekletmeden gelişine topu ceza alanı içine gönderiyor. Mustapha Yatabare kaleye sırtı dönük pozisyonda topukla vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşturuyor.

2' Sivasspor, maçın ilk dakikalarında gole çok yaklaşıyor. Marcel Tisserand'ın hatasında Mustapha Yatabare ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Mustapha Yatabare'nin vuruşunda Altay Bayındır gole izin vermiyor.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Sivasspor: Mamadou Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Mame Thiam, Mbwana Samatta