Sivasspor - Fenerbahçe / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Net Global Sivasspor'a konuk oluyor.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada 3 puan almanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle olan puan farkını bir an önce kapatmayı hedefliyor.

Sivasspor - Fenerbahçe

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sivasspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar, Mert, Fred, Szymanski, Talisca, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

TALISCA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren ve 3 gol ile takımına 3 puan kazandıran Anderson Talisca istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Devre arasında kadroya katılan ve sarı-lacivertlilerin en önemli hücum silahlarından biri haline gelen 31 yaşındaki yıldız futbolcunun Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon 8 lig maçında süre alan Talisca 5 defa topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanmasının ardından mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak Kanarya'nın nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda 6 puan farkı tekrar 3'e düşürüp, puanını 71'e çıkartacak.

SİVAS HAVA DURUMU

Fenerbahçe, yarın Sivasspor'a konuk olacak. Ancak sarı-lacivertlileri, bu deplasmanda çok zorlu hava şartları da bekliyor. 13 Nisan Pazar günü Sivas'ta sıcaklık -4 dereceyi görecek ve maç saatinde kar yağışı bekleniyor.

KANARYA'DA 6 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, ceza sınırında bulunuyor... Bu isimlerden biri sarı kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

SARI-LACİVERTLİLERE TRİBÜN YASAĞI

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.