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Sivasspor Fayçal Fajr transferini bitiriyor

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 32 yaşındaki Fayçal Fajr için Getafe ile oturduğu transfer masasında sona yaklaştı.

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Süper Lig’e geçtiğimiz sezon damgasını vuran DG Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, İspanya La Liga ekibi Getafe takımında forma giyen 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncu Fayçal Fajr transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. Fajr, 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1’de Caen’le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı.

Fas Milli Takımı’nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandıran futbolcunun, en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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