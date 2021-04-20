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Sivasspor Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. Kartal, galip gelerek Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Galatasaray'ın da Trabzonspor ile karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek istiyor. Sivasspor ise sahasında kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Peki; Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Kartal, 71 puanla bu haftayı bay geçecek olan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 12 haftadır yenilgi yaşamayan Sivasspor ise topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

Sivasspor - Beşiktaş

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fayçal Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

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