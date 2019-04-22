Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in 2 puan kaybetmesinin ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk umutları alevlendi. Siyah-Beyazlılar Sivasspor'u yenerek kıran kırana geçecek şampiyonluk yarışına dahil olmak istiyor. Sivasspor ise kendi sahasında kazanmak istiyor. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Sivas deplasmanında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 53 puanla 3. sırada bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi ve topladığı 35 puanla ligin 12. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Adriano Correia ve Mustafa Pektemek, Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Caner Erkin de forma giyemeyecek.

Attığı gollerle Beşiktaş'ın ligdeki iddiasının devam etmesinde başrol oynayan Burak Yılmaz ve Gary Medel, bu akşamki karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak. İki futbolcu, Sivas deplasmanında sarı kart görmesi halinde MKE Ankaragücü ile oynanacak 30. hafta maçında görev yapamayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga, Douglas, Mert, Emre, Diabate

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş