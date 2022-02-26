Sivasspor Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecekAbone ol
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.
Sivasspor - Beşiktaş 11'ler:
Sivasspor: Muammer, Caner, Goutas, Kamara, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Erdoğan, Yatabare
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi
Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ İLE 39. RANDEVU
Teknik Direktör Çalımbay, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 39. randevusuna çıkacak. 34 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.