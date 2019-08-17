Sivasspor Beşiktaş maçı (CANLI TAKİP)

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonu bugün Demir Grup Sivasspor deplasmanında açıyor. İyi bir başlangıç yapmak isteyen iki takımın mücadelesini İnternethaber.com farkıyla takip edebilirsiniz. İşte Sivasspor Beşiktaş maçına dair bütün detaylar.

Siyah-Beyazlılar Abdullah Avcı yönetiminde çıkacağı ilk Süper Lig maçını kazanmak istiyor. Sivasspor ise güçlü rakibini yenerek moral bulmanın peşinde.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

SİVASSPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

İki takımın muhtemel 11'leri

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya, Apinndangoye, Cofie, Caner, Mert Hakan, Hakan Aslan, Emre, Rybalka, Vieria, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Medel (Oğuzhan), Dorukhan, Ljajic, Tyler Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

İki ekibin ligin ilk haftasındaki karşılaşması 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü oynanacak. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’nun düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler müsabakayı Bein Sports ekranlarından izleyebilecekler.

Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında sahasında üç büyüklerden Beşiktaş'ı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sezon öncesi Sivasspor 4 hazırlık maçı oynarken bu mücadelelerden 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Siyah beyazlı takım ise 7 hazırlık karşılaşması oynadığı sezon hazırlıklarında 2 galibiyet 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş ikili rekabette üstün

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 karşılaşmadan 13’ü Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlanırken 8 karşılaşmadan Sivasspor galibiyetle ayrıldı. 27 müsabakanın 6’sı ise beraberlikle sona erdi.