Sivas'ın Zara ilçesinden herkes aynı rüyayı görünce kabir yaptılar

Burada da bir şehidimiz yatıyor. Bunu köyde birkaç kişi rüyasında gördü. Çok güzel rüyalar görüldü. Bunun yerini tespit ettik ve bir kabir yaptık. İlçemizde benzer şekilde sonradan tespit edilen başka şehit mezarları da var. Onları da kabir yaptık.