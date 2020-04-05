Sivas'ın Ulukışla Belediye Başkanı tütsü ile koronavirüsü tüm ilçeden kovdu! 

Belediye Başkanı Ali Uğurlu, tütsünün bayında yaptığı açıklamada, “Sevgili hemşerilerim koronavirüs belasından kurtulmak istiyorsak bizim Ulukışla Belediyesi olarak önerimiz, ‘üzerlik’ olarak bildiğimiz tütsünün herkesin evinde tütmesi. Bizim yöresel inançlarımıza göre bu ‘üzerlik’in koronavirüsü def edeceğine inanıyoruz. Herkesi tütsü yakmaya davet ediyoruz” dedi.

Başkan Ali Uğurlu daha sonra ‘üzerlik’ denilen o tütsüyü belediyeye ait bir aracın kasasına koyarak Ulukışla’nın tüm mahallelerinde gezdirtti ve “Ulukışlamızın tamamından bu koronayı uzaklaştıracağız” iddiasında bulundu.