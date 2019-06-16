Sivas'a düşen yıldırım evi resmen küle çevirdi Jandarma inceleme başlattı
SİVAS'ın merkeze bağlı köyünde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışın ardından bir evin üzerine yıldırım düştü, ev kül oldu.
Geçtiğimiz günlerde meteorolojinin uyardığı illerden biri de Sivas'tı. Etkili olan gök gürültülü sağanak yağış Sivas sakinlerini olumsuz etkilerken sokaklarda gezilemez oldu. Ancak Sivas'ın merkeze bağlı köyleri olumsuz hava şartlarından en çok etkilenenler arasındaydı.
Merkeze bağlı Çöken köyünde meydana gelen yağış sonucu bir evin çatısına yıldırım düştü. Dün meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre köyde bulunan konteyner eve yıldırım isabet etti. Bir süre sonra konteyner ev alev aldı.
Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri gitti.
Ekipler tarafından söndürülen yangında konteyner ev kül oldu. Yangında kimse yaralanmazken Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.