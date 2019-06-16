Sivas'a düşen yıldırım evi resmen küle çevirdi Jandarma inceleme başlattı

Geçtiğimiz günlerde meteorolojinin uyardığı illerden biri de Sivas'tı. Etkili olan gök gürültülü sağanak yağış Sivas sakinlerini olumsuz etkilerken sokaklarda gezilemez oldu. Ancak Sivas'ın merkeze bağlı köyleri olumsuz hava şartlarından en çok etkilenenler arasındaydı.