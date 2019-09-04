Sivas Kongresi liderleri bir araya getirdi! Birlikte tiyatro izlediler İşte çok çarpıcı kareler
Siyasi parti liderleri Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi. İşte dikkat çeken kareler...
Kurtuluş Savaşı’nın önemli kilometre taşlarından Sivas Kongresi’nin (4 Eylül 1919) 100. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas’taki kutlama programında konuşma yaparken, etkinliklere de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Parti Meclisi’ni Sivas’ta topladı.
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Temsili kongre
Kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi’nde ise tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi temsili olarak canlandırıldı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bakanlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarihi salondaki canlandırmayı izledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
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