Sivas İmranlı'da bakan bir daha bakıyor! Yüksekliği 50-60 metre

Zara ilçesine kadar uzanıyor: Köyde yaşayan Metin Uçar uzun yıllardır kayalıkları bildiğini ve Çin Seddi'ne benzettiklerini belirterek, "Köyümüzün doğusundan 500 metre mesafeden kayalıklar başlıyor ve Zara ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 35-40 kilometre kadar bir uzunluğu var.