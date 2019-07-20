Sivas Gölova Belediye başkanı makam aracı olarak 36 yıllık traktörünü kullanıyor

Vatandaşlardan ayrı bir şey düşünmüyorum: Her zaman ilçesine hizmet ettiğini ve bunun sonucunda da gelen yoğun istekler üzerine aday olarak başkan seçildiğini anlatan Halil Önge, makam aracı olarak traktör kullanmayı kendisinin tercih ettiğini söyledi. Makam aracının değil, ilçeye ne kazandırdığının önemli olduğunu belirten Başkan Önge, "Bu traktör 1983 model, makam aracı olarak kullanıyorum. Ben mevki makam hırsıyla göreve gelmedim. Sadece gece gündüz çalışıp Gölova'ya bir şeyler yapabilmek için geldim. İnşallah muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Ben makam arabasıyla hiçbir yere gitmem. Kendi minibüsüm de var. Cenazeler olsun, düğün davetiye gibi şeyler olsun, onu tahsis edip, ilçe halkıyla beraber gidiyorum. Vatandaşlardan ayrı bir şey düşünmüyorum. Kullandığım traktörün de yakıtını kendi cebimden karşılıyorum. Devlete yük olmak istemiyorum" dedi.