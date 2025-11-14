BIST 10.629
DOLAR 42,29
EURO 49,33
ALTIN 5.666,12
HABER /  GÜNCEL

Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü

Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında çıkan araç yangınında 3 otomobil hasar gördü, 18 kişi dumandan etkilendi.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkındaki araç yangınında binada yaşayan 18 kişi dumandan etkilendi.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparktaki diğer iki araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın üst katlara ulaşması nedeniyle binada bulunan 18 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Site otoparkında yangın paniği! Araçlar hurdaya döndü - Resim: 0

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 3 araçta hasar oluştu.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe
Çin'li e-ticaret devlerine Avrupa Birliği'nden ağır darbe
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için başsağlığı mesajı
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Halk sağlığını tehdit eden 415 kilogramlık sucuğa el konuldu
Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye döndü!
Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye döndü!
Ümit Milli Takım’da sakatlık değişikliği
Ümit Milli Takım’da sakatlık değişikliği
Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi
Site otoparkında 3 araç yandı, 18 kişi dumandan etkilendi
AB Komisyonu'ndan Google hakkında soruşturma
AB Komisyonu'ndan Google hakkında soruşturma
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Niğde-Kayseri kara yolunda feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı
Gürcistan'da şehit olan askerler Türkiye'de bayraklarla karşılandı
Tablet dünyasında yeni nesil konfor için Casper tablet seçenekleri
Tablet dünyasında yeni nesil konfor için Casper tablet seçenekleri
Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı düştü
Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı düştü