Sistit nedir belirtileri nelerdir erkeklerde de görülüyor!

Erkeklerde sistit

Uretranın uzunluğu nedeniyle, erkeklerde sistitin genellikle başka nedenleri vardır. İdrar yoluna baskı yapan büyümüş bir prostat gibi.

Sık veya acil idrar yapma ihtiyacı,

Bulanık, kötü kokulu, kanlı idrar (bazen),

Hafif ateş (bazen).

Sistit erkeklerde çok görülen bir rahatsızlık değildir. Tedavisi kolaydır, tekrarlamasını önlemek için altında yatan nedenin de tedavi edilmesi gerekir.