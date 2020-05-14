Sistit nedir belirtileri nelerdir erkeklerde de görülüyor!
Sistit neden olur? Sistit nasıl geçer? Sistitten korunma yolları nelerdir? Sistitin belirtileri nelerdir?Yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlık, idrar yolu enfeksiyonu olarak da bilinmektedir. Sürekli olarak yaşanması sonucunda ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Peki sistitten korunma yolları nelerdir? İşte sistit hakkında merak ettikleriniz...
Sistit nedir?
Sistit, böbreklerdeki kanın temizlenmesinden sonra atıkları içeren idrarın, bir depo görevi gören idrar torbasında toplanması sonucunda, mesanede meydana getirdiği hasardır. Sıklıkla enfeksiyonlara bağlı gelişen iltihapla ortaya çıkar.
Bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar sistite neden olabilmektedir. Direkt olarak etkisi bulunmasa da tatil döneminde havuza, denize girmek, soğukta kalmak, uzun süre ıslak mayo ile kalmak da sistitin oluşması için kolaylaştırıcı faktörlerdir.
Sistit belirtileri nelerdir?
-İdrar yaparken yanma ve sızı(İdrar yaptıktan sonrada sürebilir),
-Sık idrara çıkma,
-Ağrının kasıklara ve makata yayılması,
-Ateş,
-Terleme,
-Yorgunluk,
-Kusma ve bulantı,
-İdrarın bulanık, kötü kokulu olabilir.
-Cinsel ilişki esnasında ağrı hissi olabilir.
Erkeklerde sistit
Uretranın uzunluğu nedeniyle, erkeklerde sistitin genellikle başka nedenleri vardır. İdrar yoluna baskı yapan büyümüş bir prostat gibi.
Sık veya acil idrar yapma ihtiyacı,
Bulanık, kötü kokulu, kanlı idrar (bazen),
Hafif ateş (bazen).
Sistit erkeklerde çok görülen bir rahatsızlık değildir. Tedavisi kolaydır, tekrarlamasını önlemek için altında yatan nedenin de tedavi edilmesi gerekir.