'Şişmanlarla görüşmüyorum' Deniz Akkaya'ya tokat gibi cevap: 15 bini verince...
Model ve sunucu Deniz Akkaya, "Şişman ve çirkinlerle görüşmüyorum, kendilerine saygıları yok ve intihara meyilliler" detyince sosyal medya kaynamaya başladı. Bir Instagram kullanıcısından Akkaya'ya tokat gibi bir cevap geldi.
Deniz Akkaya yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözünün arkasında durduğunu söyleyen Akkaya, bu tür insanların intihara meyilli olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada tepki üstüne tepki alan Akkaya, yerden yere vuruldu.
Daha önce, "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" diyen Akkaya, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Eski manken, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" ifadelerini kullandı.
Eski manken Deniz Akkaya, YouTube’da yayınlanan Armağan Çağlayan’ın "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Akkaya, iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını tekrarladı.
"İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem"
O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi, Akkaya, "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diye konuştu.