Şişman çocuktan tarihe geçen nakavt!

Sky Sports'a yenilgi sonrası açıklamalar yapan Coshua, "İyi bir dövüşçüye karşı kaybettim. Nereye kadar gideceğini görmek ilginiç olacak; bu bir yolculuğun bir parçası. Şimdi o şampiyon, geri döneceğim" ifadelerini kullandı.