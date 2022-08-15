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Şişli'de silahlı kavga! İki aile birbirine girdi: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Şişli'de silahlı kavga! İki aile birbirine girdi: 1'i polis 2 kişi yaralandı

ŞİŞLİ'de aile arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı.

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Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgaya karışan 1 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden biri kolundan yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanların bazıları gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.

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