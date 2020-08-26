Şişli'de oyuncu Günnur Adıgüzel'i darp edip 500 bin lirasını gasp ettiler
ŞİŞLİ'de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şişli Ortaklar Caddesi'nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına giden dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, gaspçıların hedefi oldu. Ara sokakta dizi oyuncusunu yumruklayarak yaralayan gaspçı, içinde yarım milyon bulunan çantayla kayıplara karıştı.
Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan ve birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.
İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.
Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.