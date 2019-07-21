Şişli’de dehşet anları! Otobüsün altına girdi

Büyükdere Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi.