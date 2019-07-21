Şişli’de dehşet anları! Otobüsün altına girdi
Şişli'de önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyükdere Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi.
Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü.
Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi. Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu.
İşte kaza anına ait video
Başındaki kaskı sayesinde ölümden kıl payı kurtulan yaralı, vatandaşlar tarafından yoldan alınıp kaldırıma taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.