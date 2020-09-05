Şişli'de askıda kalan minibüsü halatla tuttular

Aracımızın takla atma, devrilme tehlikesi vardı. İtfaiyeyi aradık itfaiye ekibi geldi. Onlar da halatla bağlayıp yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylediler. İtfaiye, devrilme tehlikesi var bu riski göze alamayız deyip gitti. Sonra kedi imkânlarımızla çekici çağırarak aracımızı kurtardık" diye konuştu.