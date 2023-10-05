'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Dilan Polat ve Engin Polat'tan 15 milyon Euro alıp Paris'e kaçtı! 'Ey halkım sizi kandırdım'
'Sisi' lakabıyla tanınan ve 28 Şubat sürecinde Ali Kalkancı-Fadime Şahin kurmaca aşkının mimarı olmakla övünen Seyhan Soylu, vatandaşı 15 milyon dolar dolandırarak Paris'e kaçtı. Dilan Polat-Engin Polat çiftiyle anlaştığını belirten Seyhan soylu, "Ey halkım bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız" deyip peş peşe paylaştığı videolarla insanları nasıl dolandırdığını anlattı, Paris'teki hayatından görüntüler paylaştı.
Sisi lakaplı Seyhan Soylu da vatandaşı kandırıp, bunun karşılığında Dilan Polat, Engin Polat çiftinden Paris’te bir ev, 10 milyon Euro ve bir Bentley araba alarak Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Soylu, Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleştiğini duyurduğu videoda "Bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız" dedi.
Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para akladıkları iddia edilmiş ve bu iddia gündem olmuştu.
Dilan-Engin Polat çifti gözyaşları içinde bu iddiaları yalanlarken, Polat çiftiyle ilgili Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan kan donduran bir iddia gelmişti. Seyhan Soylu, ''Dilan Polat ve Engin Polat şu anda birilerini vurdurdu. Avukatlarımla bir araya geldik, 11 sayfalık bir ifade hazırladık'' iddiasında bulunmuştu.
"Tüm mal varlıklarına el koydurmak için, yarın bütün avukatlarım girişimde bulunuyoruz" diyen Seyhan Soylu, "Çiftlikbank'ından Detay Maxinet'ine hepsini deşifre ettim, sonuncusu da Dilan Polat olacak dedim" iddiasında bulunmuştu.