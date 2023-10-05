'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Dilan Polat ve Engin Polat'tan 15 milyon Euro alıp Paris'e kaçtı! 'Ey halkım sizi kandırdım'

Sisi lakaplı Seyhan Soylu da vatandaşı kandırıp, bunun karşılığında Dilan Polat, Engin Polat çiftinden Paris’te bir ev, 10 milyon Euro ve bir Bentley araba alarak Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu. Soylu, Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleştiğini duyurduğu videoda "Bu sefer benim tarafımdan kandırıldınız" dedi.