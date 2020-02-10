Sisi lakaplı Seyhan Soylu çarşaf giyip peçete taktı bakın kiminle evlendi

Ünlülerin menajeri olarak bilinen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, üçüncü evliliğini, Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile gerçekleştirdi... Sisi, çarşaf giyip peçe taktı ve bindan sonra İslami usullere göre yaşayacağını açıkladı.