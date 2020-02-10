Sisi lakaplı Seyhan Soylu çarşaf giyip peçete taktı bakın kiminle evlendi
Sisi lakaplı Seyhan Soylu, üçüncü evliliği Rizeli bir işadamı ile yaparken, düğünde çarşaf giyip peçe taktı. Yaptığı açıklamalarla yine şaşırttı.
Ünlülerin menajeri olarak bilinen Sisi lakaplı Seyhan Soylu, üçüncü evliliğini, Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile gerçekleştirdi... Sisi, çarşaf giyip peçe taktı ve bindan sonra İslami usullere göre yaşayacağını açıkladı.
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Kritik zamanlarda üstlendiği görevler ve yaptığı açıklamalarla ünlenen "Sisi" lakaplı trans birey Seyhan Soylu üçüncü evliliğini, Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile gerçekleştirdi.
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Evliliğini “İslami kurallara” göre yaptığını duyuran Sisi, nikahında peçe taktı.
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Nikah öncesi evde imam eşliğinde Kuran-ı Kerim okuttu.
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