Sis, pus ve yağmur! Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı Sürücüler dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Son verilere göre, yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağmur, Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'de ise sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor. İşte 16 Ekim Perşembe bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü üç bölge için uyarı yaptı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış etkili olacak.