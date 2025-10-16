Sis, pus ve yağmur! Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı Sürücüler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü üç bölge için uyarı yaptı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz (Zonguldak ve Düzce hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.