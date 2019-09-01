Sırtı yere gelmeyen başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi 4'te 4"
Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi gerçekleştirilecek tarihi güreşlerde de başpehlivanlığı kimseye kaptırmak istemiyor.
Başpehlivan dedesi Mehmet Gürbüz ve başpehlivan babası Recep Gürbüz'ün ardından ailenin üçüncü kuşağı olarak ata sporunu başarılı şekilde sürdüren Ali Gürbüz, babasının yolundan emin adımlarla ilerliyor. Aile geleneği başpehlivanlığın üçüncü kuşak temsilcisi olan, Antalya'nın yıldız güreşçilerinden Ali Gürbüz, 2019'da katıldığı güreş organizasyonlarında başarıdan başarıya koştu.
Babasının kendisi doğduktan 8 ay sonra 1988'de kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığının mutluluğunu yaşayamadan bir yıl sonra beynindeki tümörden dolayı vefat etmesiyle yetim kalan Ali Gürbüz, ailesinin gayreti ve güreşsever Antalya halkının teşvikiyle çok çalışıp kente altın kemer getiren güreşçiler arasına adını bir kez daha yazdırdı.
Kırkpınar'da 2011 ve 2012 yıllarında altın kemere uzanan 31 yaşındaki güreşçi, yaşadığı sakatlıklar ve diğer olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Yedi yıl sonra 2019'da başpehlivanlığı yeniden kazanan Ali Gürbüz, ailesi ve Antalyalıları bir kez daha gururlandırdı.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, bu yıl 20. Tarım ve Seracılık Festivali Güreşleri (Antalya-Kumluca), 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde (Antalya-Alanya), 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde (Balıkesir), 2. Burdur Yağlı Güreşleri, 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde (Muğla-Seydikemer) de başpehlivanlığı rakiplerine kaptırmadı.