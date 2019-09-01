Sırtı yere gelmeyen başpehlivan Ali Gürbüz'ün hedefi 4'te 4"

Kırkpınar'da 2011 ve 2012 yıllarında altın kemere uzanan 31 yaşındaki güreşçi, yaşadığı sakatlıklar ve diğer olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Yedi yıl sonra 2019'da başpehlivanlığı yeniden kazanan Ali Gürbüz, ailesi ve Antalyalıları bir kez daha gururlandırdı.