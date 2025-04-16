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Sırrı Süreyye Önder'in kızından duygulandıran paylaşım

Sırrı Süreyye Önder'in kızından duygulandıran paylaşım

Geçirdiği ani kalp krizi sonucu 12 saatlik ameliyat geçiren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden babası Sırrı Süreyya Önder için paylaşımda bulunan Ceren Önder, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için" ifadelerini kullandı.

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İmralı heyetinde de yer alan DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu acilen Şişli'deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kalbinden çıkan ana aort damarında boydan boya yırtık olduğu belirlenen Önder, 12 saatlik bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Doktorları tarafından ölüm riski yüksek bir ameliyat geçirdiği belirtilen Önder'in durumu ciddiyetini koruyor.

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Önder'in sağlık durumunun belirsizliği sürerken, kızı Ceren Önder duygusal bir paylaşımda bulundu.

"EN İYİ BİLDİĞİN ŞEYİ YAP, DİREN BABA"

Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.

Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

"HA GAYRET BABA"

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.

Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin.

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