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Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

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Sabah saatlerinde AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu.

Cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.

Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi - Resim: 0

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi - Resim: 1

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi - Resim: 2

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