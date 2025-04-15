Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve gerekli müdahalenin yapıldığını duyurdu. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

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DEM Parti tarafından yapılan açıklamada TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

DEM Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."