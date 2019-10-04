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Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıkıyor! Kızı ceketini alıp yola düştü

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Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" açıklaması yaptı. Kızı da paylaşımı ile haberi duyurdu.

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası verilen Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 'ifade özgürlüğünün ihlal edildiği' kararı verdi.

Tahliye kararı cezaevine gönderildi

Kararın ardından Kandıra Cezaevi'nde bulunan Önder'in dün serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için Önder tahliye olamadı.

"Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz"

Bugün mahkemenin savcılıktan mütalaa istemesinin ardından Önder hakkında tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı cezaevine gönderildi. Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" dedi.

Kızı kıyafetlerini alıp yola düştü : Almaya gidiyoruz
Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi sevenlerine duyurdu. Babasının tahliye olurken giyeceği ceket ve gömleğin fotoğrafını paylaşan Ceren Önder şu paylaşımı yaptı:

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