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Şırnak'tan acı haber operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu

Şırnak'tan acı haber operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu

ŞIRNAK Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden operasyonda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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