Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 3 katlı mağarası ele geçirildi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 3 katlı mağarası ele geçirildi

PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirildi. Mağarada çeşitli yaşam malzemeleri ve 40 tüp bulundu.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 3 katlı mağarası ele geçirildi - Sayfa 1

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ve İlçe Jandarma Alay Komutanlığı unsurlarınca Faraşin bölgesinin Versimaylık mevkisinde  "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayati Bilgin Operasyonu" düzenlendi. 

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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 3 katlı mağarası ele geçirildi - Sayfa 2

Operasyon kapsamında yürütülen arazi taramasında teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi.

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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 3 katlı mağarası ele geçirildi - Sayfa 3

Tüp, fırın, araç aküsü..: Mağarada yapılan aramada, teröristlere ait uyku tulumu, arazi botu, 7 çadır, 40 tüp, 1 fırın, 2 araç aküsü, 10 battaniye, kablo ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 3 katlı mağarası ele geçirildi - Sayfa 4

Bölgede operasyon sürüyor.

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