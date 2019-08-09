Şırnak'ta, nesli tükenmekte olan su samuru cep telefonu kamerayla görüntülendi

"İnsanlara zarar veremezler"

Cudi Dağı eteklerinde nesli tükenmekte olan birçok hayvanın olduğunu anlatan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise şöyle konuştu: Cudi Dağı Hz. Nuh'un gemisinin indiği Sefine bölgesi, Cudi Dağı'nın eteklerinden Beytüşşebap'a kadar nesli tükenmekte olan birçok hayvana barınaklık yapıyor.