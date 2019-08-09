Şırnak'ta, nesli tükenmekte olan su samuru cep telefonu kamerayla görüntülendi
ŞIRNAK İkizce Deresi'nde, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisindeki su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şırnak'ta, İkizce Deresi'nde, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.
İkizce Deresi'nde, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen dinleme tesisi işletmecisi Bedirhan Osal, bir süre önce de 6 su samurunu bir arada gördüğünü söyledi.
"Çoğunlukla gece görülen bir hayvan"
Su samurlarının genelde gece görüldüğü anlatan Bedirhan Osal, "Arada su samurlarını gördüğüm oluyor. Çoğunlukla gece görülen bir hayvan türü. Bir ara 6 tane su samurunu birlikte gördüm. Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" dedi.
"İnsanlara zarar veremezler"
Cudi Dağı eteklerinde nesli tükenmekte olan birçok hayvanın olduğunu anlatan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ise şöyle konuştu: Cudi Dağı Hz. Nuh'un gemisinin indiği Sefine bölgesi, Cudi Dağı'nın eteklerinden Beytüşşebap'a kadar nesli tükenmekte olan birçok hayvana barınaklık yapıyor.