Şırnak'ta hayalini gerçekleştirdi! Ekonomiye katkıda bulunuyor
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yaşayan 25 yaşındak, Yakup Yarar hayalini KOSGEB'den aldığı destekle kurdu. Yarar, hedefinin, kendi markası ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Yakup Yarar, çocukluk hayali olan tekstil atölyesini KOSGEB'den aldığı ekipman desteğiyle Şenoba beldesinde açtı.Yarar'ın atölyeye verdiği isim ise herkesi duygulandırdı.
Atölyeye, 31 Mayıs 2017'de Şenoba'da düşen askeri helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, adına şiir yazdığı dağ olan 'Hanke' ismi verildi.
Şehit Tümgeneral Aydın'ın anısını yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Yakup Yarar, beldeden 25 kadını da atölyede istihdam ettiklerini ve firmalara fason üretim yaptıklarını kaydetti.
Yarar'ın şimdiki hedefi ise çalışan sayısını 100'e çıkararak, kendi markası ile üretim yapmak.