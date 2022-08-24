Şırnak'ta cani baba, eşini ve 3 kızını uykularında kafalarına sıkarak öldürdü! Silahla karakola gitti

TÜRKİYE yeni güne Şırnak'tan gelen korkunç haberle başladı. Şırnak'ta bir adam eşi ve yaşları 17 ile 13 arasında değişen 3 kızını uyudukları sırada kafalarından vurarak öldürdü. Cani baba daha sonra katliam silahıyla karakola gidip teslim oldu.

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Şırnak'ta Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada karısı Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Katil adam daha sonra elinde ailesini katlettiği silahla en yakındaki karakola giderek teslim oldu.

Katil baba, itirafının ardından gözaltına alınırken, eve giden polis ve sağlık ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini buldu. Anne ve 3 kızının kafalarından vurularak öldürüldüğü belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.