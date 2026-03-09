BIST 12.571
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak'ta altın kaçakçılığına darbe: 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir tırda, gümrük muhafaza ekiplerince yürütülen kontrol ve denetimler kapsamında arama yapıldı.

Tırın çekici kısmındaki dolabın boşluğu ile araçtaki kişi üzerinde 8 parça halinde 1 kilo 998 gram gümrük kaçağı altın bulundu.

Şırnak'ta altın kaçakçılığına darbe: 1 kilo 998 gram altın ele geçirildi - Resim: 0

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkta kullanılan araç ise muhafaza altına alındı.

