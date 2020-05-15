Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK'ın Besta bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak merkez ilçe Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.