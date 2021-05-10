Şırnaklı çiftçiler tedirgin: Bu çekirge önüne çıkan her şeyi yiyor ve ilaç öldürmüyor
ŞIRNAK'ta, uvarovistia satunini türü her şeyi yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin etmeye başladı.
Alçak kesimli bölgelerden yüksek kesimli dağlara sürüler halinde giden çekirgeler Beytüşşebap ve Uludere bölgelerinde yoğun bir şekilde görülüyor.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çekirgenin uvarovistia satunini türü olduğunu söyledi
Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirgenin Türkiye başta olmak üzere Ermenistan, Gürcistan, İran’da bulunan yaygın bir tür olduğunu dile getiren Prof. Dr. Satar, "Bizim ülkemizde de sıkça baş ağrıtan ve göç etmeyen bir tür. Bu hem etçil hem de otçul bir tür. Yağışlar fazla olduğu zaman bunların yumurtaları daha hızlı açılabiliyor." dedi.
"Tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor"
Satar, " Çok fazla yavru ortaya çıkıyor ve sürü oluşuyor. Önlerine gelen her şeyi yiyorlar. Etçil ve otçul olan bu tür tarım ürünlerine ciddi zarar veriyor. Bu tür daha önce de aynı bölgede çok büyük zararlara sebep olmuştu. Bu nedenle aşırı ilaçlama yapılmıştı." diye konuştu.