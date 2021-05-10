Şırnaklı çiftçiler tedirgin: Bu çekirge önüne çıkan her şeyi yiyor ve ilaç öldürmüyor

Etçil ve otçul bir tür olan bu çekirgenin Türkiye başta olmak üzere Ermenistan, Gürcistan, İran’da bulunan yaygın bir tür olduğunu dile getiren Prof. Dr. Satar, "Bizim ülkemizde de sıkça baş ağrıtan ve göç etmeyen bir tür. Bu hem etçil hem de otçul bir tür. Yağışlar fazla olduğu zaman bunların yumurtaları daha hızlı açılabiliyor." dedi.