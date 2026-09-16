Şirketin sitesi kapandı müşteriler büyük panik yaşadı! Onlarca kişi telefon alıp satıyordu

Bazı müşteriler, satmak amacıyla şirkete gönderdikleri telefonların ücretlerini alamadıklarını öne sürdü. Bazıları ise şirketin bazı mağazalarındaki stantların boş olduğu; internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının aktif olmadığı yönünde iddiaları dile getirildi.

İNTERNET SİTESİNE ERİŞİLEMİYOR

Şirketin internet sitesine erişilemediği de görüldü.Siteye erişmeye çalışan kullanıcılar ise "Planlı bakım çalışması. Sistemimizi iyileştiriyoruz. Kısa süre içinde geri döneceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.

ŞİRKETİN PATRONUNDAN AÇIKLAMA

EasyCep Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Özdemir, şirketle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Özdemir, ödemelerde daha önce gecikme yaşandığını belirterek "Şu anda parasını almayan müşterimiz yok" ifadelerini kullandı.